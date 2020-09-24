Nissan выпустит новую версию X-Trail

Японская компания Nissan уже приступила к серийному производству кроссовера.

К производству подключили большое количество роботов, работающих вместе с человеком. Их больше, чем при сборке любого другого автомобиля от Nissan.

Nissan Rogue вышел на мировые авторынки в июне 2020 года. Выпуск автомобиля в США планируется запустить уже этой осенью. В России ТС может появиться через два-три года.

Благодаря работе дизайнеров новый X-Trail полностью изменился внешне. Его называют одним из самых технологичных транспортных средств в своей категории. Тем же остался только мотор на 2,5 литра с мощностью в 181 лошадиную силу. В кроссовере доступна система полного привода.