Nissan Sylphy занял первое место в рейтинге популярных иномарок в Китае за май 2022 года

Японский седан Nissan Sylphy возглавил рейтинг самых популярных иномарок в КНР в мае 2022 года. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портала Njcar.

Осенью 2021 года произошел редизайн Nissan Sylphy. Ранее автомобиль продавался в России под названием Nissan Sentra. В автомобиле появилась система гибридного привода e-Power, а также новый набор опций.

Мощность Nissan Sylphy e-Power — 72 лошадиных силы. Автомобиль обладает 1,2-литровым двигателем. Расход топлива составляет 4,1 литра на 100 километров.