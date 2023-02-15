15 февраля 2023, 18:03
Nissan отзовет почти 500 тысяч машин из-за травмоопасного логотипа на руле
Nissan отзывает около 500 тысяч автомобилей из-за травмоопасного логотипа. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание Autoblog.
Причина отзыва в том, что при срабатывании рулевой подушки безопасности логотип может оторваться и нанести вред водителю. Машины будут изымать по всему миру, но больше всего опасных моделей находятся в США.
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В списке среднеразмерные пикапы Nissan Frontier, большие пикапы Nissan Titan, внедорожники Xterra, Pathfinder и Armada, выпущенные с 2008 по 2011 годы, и минивэны Quest выпуска с 2008 по 2009 годы.
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