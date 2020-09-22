Nissan отозвал партию машин в России
Официальный представитель Nissan в России «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Infinity из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт Росстандарта.
Известно, что в газогенераторе неправильно распределяется взрывчатое вещество. В результате во время срабатывания подушки безопасности корпус газогенератора может поломаться на части. Компания бесплатно заменит бракованные запчасти.