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    22 сентября 2020, 16:07

    Nissan отозвал партию машин в России

    Дарья Морозова

    Официальный представитель Nissan в России «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Infinity из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт Росстандарта.

    Известно, что в газогенераторе неправильно распределяется взрывчатое вещество. В результате во время срабатывания подушки безопасности корпус газогенератора может поломаться на части. Компания бесплатно заменит бракованные запчасти.

    Новости SMI.FM