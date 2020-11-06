Nissan Magnit запатентовали в России

Производители презентовали иномарку в октябре 2020 года.

Nissan Magnit построен на модульной платформе CMF-A. Объем багажного отделения — 336 литров. В машине установлена полностью цифровая приборная панель и вмонтировано мультифункциональное рулевое колесо.

В автомобиле имеется круиз-контроль, система кругового обзора, автоматический климат-контроль и мультимедиа с восьмидюймовым сенсорным дисплеем.

Базовый двигатель — бензиновый трехцилиндровый мотор на 72 лошадиных силы с литровым объемом. Это «автомат» или пятиступенчатая «механика». Второй вариант мотора — литровый трехцилиндровый турбодвигатель на 95 лошадиных сил с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод только передний.

Nissan Magnit создавался специально для рынка Индии. Продажи стартуют в январе 2021 года. Не исключено, что в будущем он появится и в других странах, отметила газета «Известия».