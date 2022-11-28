Транспорт 28 ноября 2022, 04:04 Незамерзайку с метанолом попросили легализовать в России Национальный автомобильный союз попросил легализовать незамерзайку с метанолом Википедия

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Национальный автомобильный союз призвал разрешить производить незамерзайку для стеклоомывателя на основе метилового спирта. С такой просьбой президент НАС Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщили «Известия».

В своем письме Шапарин заявил о массовых нарушениях запрета на выпуск незамерзающей жидкости с метанолом. Это подтверждают и контрольные закупки Роспотребнадзора. По словам президента НАС, после введения ограничений производители метилового спирта столкнулись с проблемами из-за закрытия экспортных каналов сбыта.

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«Производители метанола вынуждены продавать продукцию в страны Азии по минимальным ценам, чтобы не допустить остановки производства», — подчеркнул он.

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Как считает Шапарин, отмена запрета позволит поддержать российские предприятия, а также поможет сохранить и увеличить переработку природного газа. Еще он указал на вывод из тени целого сегмента экономики, что увеличит поступление средств в бюджет страны.

Производить незамерзайку с этанолом запретили в связи с ее употреблением в качестве суррогата алкоголя. С этой проблемой Шапарин предложил бороться с помощью специальных присадок, которые сделают жидкость очень горькой на вкус.