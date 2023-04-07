07 апреля 2023, 14:15
News.ru: владельцы дорогих авто могут столкнуться с трудностями при покупке летней резины
Логистические трудности на фоне санкционного давления сказались на доступности и качестве шин для машин. Об этом сообщил сайт News.ru.
Проблем с покупкой новых шин не будет у владельцев внедорожников, поскольку такую резину производят китайские и корейские бренды.
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Отмечается, что с трудностями могут столкнуться обладатели дорогих автомобилей с технологиями Run-Flat, которые позволяют продолжать движение после прокола шин.
Водителям напомнили, что при выборе шин в первую очередь необходимо думать о безопасности.
Машины
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