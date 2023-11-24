Транспорт 24 ноября 2023, 14:01 Neva.Today: водителям следует держаться подальше от фур и автобусов в гололед

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Водителям рассказали о правилах езды на обледенелой дороге. ДТП можно избежать, если соблюдать дистанцию, сообщил сайт Neva.Today.

Автомобилистам напомнили, что впереди идущая машина в любой момент может сбросить скорость. При этом из-за гололеда тормозной путь увеличивается на несколько метров.

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Также важно держаться подальше от любых крупногабаритных транспортных средств, например автобусов или фур, добавил сайт «Санкт-Петербург».