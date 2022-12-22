Эксклюзив 22 декабря 2022, 12:28 «Нет умысла нарушать». Автоюрист поддержал «зимнюю амнистию» за несоблюдение разметки Автоюрист Славнов поддержал освобождение от штрафов за разметку в дни сильных снегопадов Unsplash

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Госдума предложила освободить автовладельцев от штрафов за несоблюдение разметки и нарушение правил парковки в сильные снегопады. Руководитель компании «Автоликбез», автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов поддержал эту идею. Он пояснил «360», что коммунальная техника не всегда успевает расчистить дороги.

«Очень хороший законопроект, потому что бывают не только сильные снегопады, но и коммунальная техника не справляется после них», — сказал Славнов.

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Он признался, что на днях сам попал в аварию — из-за снега не разглядел разметку. Городские службы, по словам автоюриста, не всегда успевают прибрать, и снег остается на дорогах еще один-два дня.

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«Камера — это робот, алгоритм. Вот ему дали, что по такой траектории должна ехать машина. Если она заезжает сюда, то, соответственно, выписывает штраф. Но у автовладельцев нет умысла нарушать», — объяснил он.

Часто разметку не соблюдают на незнакомой дороге, то есть когда едут по ней в первый раз. По словам автоюриста, даже навигатор может не найти верный поворот. Особенно трудно в плохую погоду, когда разметку заметает.

Он предложил освобождать от уплаты штрафа не только в дни снегопадов, но и после — пока дорогу не приведут в порядок. Это поддержит автомобилистов и разгрузит суды.

Ввести «зимнюю амнистию» предложил депутат Госдумы Василий Власов, рассказал RT. Он написал письмо на имя руководителя ГИБДД МВД России Михаила Черникова, в котором предложил отменить штрафы за нарушение правил парковки и разметки в аномальную погоду.