Нестыковки нашли в новых правилах сдачи экзамена на права

В новых правилах экзамена по вождению отказались от этапа на закрытой площадке, сдача будет проходить только в условиях реальной дорожной обстановки. Автоэксперт Кирилл Форманчук рассказал Ura.ru, что в этом есть нестыковка, ведь таким образом получится сдать не все упражнения.

С 1 апреля практический экзамен по вождению будет проходить только в городских условиях, уже без отдельного этапа на площадке. Но при этом все упражнения, которые прежде сдавали на автодроме, останутся. Глава комитета по защите прав автовладельцев отметил, что пока непонятно, как это будет применяться на деле.

«Маневрирование, допустим, можно как-то делать посреди улицы, парковку тоже можно сдать. Но сымитировать горку очень сложно», — сказал Форманчук.

По мнению автоэксперта Сергея Николаева, новые правила могут усложнить поиск мест для обучения и ухудшить безопасность на дорогах. Особенно остро встает вопрос о поиске мест для экзамена в городах-миллионниках, где и так много пробок, отметил он.

МВД ранее назвало самые грубые ошибки при экзамене по вождению, совершение которых может стать основанием для несдачи.