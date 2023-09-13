Транспорт 13 сентября 2023, 13:14 Несколько улиц в центре Москвы перекроют 17 и 23 сентября Несколько улиц Москвы перекроют из‑за марафона и мотофестиваля 17 и 23 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В это воскресенье, 17 сентября, и в следующую субботу, 23 сентября, из-за марафонов и мотофестиваля в центре Москвы перекроют несколько улиц. Движение ограничат в определенные часы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Например, 17 сентября с 07:00 до 17:00 закроют 19 набережных. Среди них Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Гончарная, Москворецкая, Кремлевская и другие.

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Кроме этого, закроют для движения автомобилей 11 бульваров, девять улиц, пять мостов, четыре проезда, три переулка и три площади. Также движение будет недоступно и через Октябрьский тоннель.

В следующую субботу, 23 сентября, в 13:50 закроют проезд по внешней стороне Садового кольца. С 00:01 до 16:00 перекроют улицу Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой.

Ранее стало известно, что схему движения на Зенинском шоссе изменили в Люберцах.