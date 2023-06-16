16 июня 2023, 19:15
Несколько тысяч седанов «Москвич-6» планируют выпустить в 2023 году
Гендиректор КамАЗа Когогин: несколько тысяч седанов «Москвич-6» выпустят в 2023 году
Несколько тысяч седанов «Москвич-6» выпустят в этом году. Об этом журналистам рассказал гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.
Седан [«Москвич-6»] планируем в этом году. Уже оплатили машкомплекты, несколько тысяч будет произведено.
гендиректор КамАЗа
Сергей Когогин
В апреле руководитель автозавода «Москвич» сообщил, что производство седана «Москвич-6» начнется в июле-августе, а релиз — во второй половине 2023 года.
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«Шестерка» станет второй моделью в линейке «Москвича».Уже началось производство кроссовера «Москвич-3» в двух версиях — обычной и электрической.
Как заявлял ранее КамАЗ, технологический партнер «Москвича», всего под маркой завода «Москвич» будут выпускать четыре кроссовера и один седан.
Автосалон российской марки «Москвич» на днях открылся в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках. Отечественные машины будут представлены в двух комплектациях: стандарт и комфорт.
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