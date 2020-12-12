Несколько станций метро в Москве будут закрыты с 12 декабря

Сразу несколько станций Большой кольцевой линии (БКЛ) и Солнцевской линии московского метрополитена будут закрыты для ввода нового участка с 12 по 22 декабря. При этом с 12 по 14 декабря не будет осуществляться движение на участке «Нижегородская» — «Лефортово» Некрасовской линии.

Так с 12 по 22 декабря будут закрыты станции «Хорошевская» и «Шелепиха». Поезда будут ходить с увеличенным интервалом на участке «ЦСКА» — «Савеловская». При этом на участке «ЦСКА» — «Парк Победы» поезда не будут курсировать, пишет РИА «Новости».

Также в этот период времени на Солнцевской линии поезда, следующие от «Рассказовки» в центр, после станции «Парка Победы» поедут до «Делового центра» — эта станция станет конечной.

Бесплатный автобус КМ на участке МЦК «Хорошево» — «Полежаевская» — «ЦСКА» будет курсировать во время закрытия станций метрополитена.

Также с 12 по 14 декабря будет приостановлено движение поездов на участке «Нижегородская» — «Лефортово» Некрасовской линии метрополитена.

В дни ограничения по участку «Нижегородская» — «Авиамоторная» — «Лефортово» будет ходить автобус КМ.

Жители и гости Москвы чаще всего нарушают перчаточно-масочный режим в метро. Пассажирам столичной подземки выписали 58% протоколов. В метро большинство нарушений режима — 71% — зафиксировали в вестибюлях после турникетов. 12% протоколов составили на пассажиров без СИЗ в вагонах, 11% — при входе до турникетов и 6% — на платформах.

В Москве нельзя появляться в общественных местах и в транспорте без СИЗ с мая. Летом, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, это ограничение не отменяли.