Несколько станций метро в Москве будут закрыты с 12 декабря
Так с 12 по 22 декабря будут закрыты станции «Хорошевская» и «Шелепиха». Поезда будут ходить с увеличенным интервалом на участке «ЦСКА» — «Савеловская». При этом на участке «ЦСКА» — «Парк Победы» поезда не будут курсировать, пишет РИА «Новости».
Также в этот период времени на Солнцевской линии поезда, следующие от «Рассказовки» в центр, после станции «Парка Победы» поедут до «Делового центра» — эта станция станет конечной.
Бесплатный автобус КМ на участке МЦК «Хорошево» — «Полежаевская» — «ЦСКА» будет курсировать во время закрытия станций метрополитена.
Также с 12 по 14 декабря будет приостановлено движение поездов на участке «Нижегородская» — «Лефортово» Некрасовской линии метрополитена.
В дни ограничения по участку «Нижегородская» — «Авиамоторная» — «Лефортово» будет ходить автобус КМ.
Жители и гости Москвы чаще всего нарушают перчаточно-масочный режим в метро. Пассажирам столичной подземки выписали 58% протоколов. В метро большинство нарушений режима — 71% — зафиксировали в вестибюлях после турникетов. 12% протоколов составили на пассажиров без СИЗ в вагонах, 11% — при входе до турникетов и 6% — на платформах.
В Москве нельзя появляться в общественных местах и в транспорте без СИЗ с мая. Летом, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, это ограничение не отменяли.