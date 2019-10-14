  • Несколько станций «красной» ветки метро Москвы временно закрыли на вход

    14 октября 2019, 07:48

    Александра Ломейко

    Вход для пассажиров временно закрыли на несколько станций Сокольнической линии метро Москвы. Утром 14 октября нельзя было зайти на семь из них.
    Несколько станций «красной» ветки метро Москвы временно закрыли на вход

    О приостановке работы станций пресс-служба Московского метрополитена сообщила в Twitter, не указав причины случившегося.

    На вход закрыли «Коммунарку», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево».

    Не осуществлялось движение поездов между «Коммунаркой» и «Юго-Западной».

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    По состоянию на 07:30 движение до станции «Тропарево» было восстановлено. Отсутствовало оно между «Коммунаркой» и «Тропарево». Последнюю открыли для входа пассажиров.

    Позже в метрополитене объявили, что движение на Сокольнической линии восстановлено полностью. Для того, чтобы оно вернулось в график, потребуется определенное время.

    По информации «Интерфакса», который сослался на источник, причиной сбоя в движении подземки стала техническая неисправность. В тоннеле между «Румянцево» и «Саларьево» якобы остановился пустой поезд.