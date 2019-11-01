Несколько пассажиров SSJ100 отказались продолжать полет после вынужденной посадки в Тюмени

«Семь человек [отказались продолжать полет]», — приводит агентство слова своего собеседника, который также уточнил, что пассажирам вернут деньги за билеты.

Посадка SSJ100 с отказавшим двигателем попала на видео Подробнее

Как ранее сообщили агентству в пресс-службе авиаперевозчика, самолет Sukhoi Superjet-100, принадлежавший авиакомпании «Ямал», должен был лететь из Тюмени в Санкт-Петербург. На борту SSJ100 находились 80 пассажиров, а также четыре члена экипажа.

При взлете самолета экипаж почувствовал удар, после этого произошел сбой работы турбины. У воздушного судна отказал левый двигатель почти сразу после взлета, так как в него попала птица. Командир воздушного судна принял решение выработать топливо и сесть в аэропорту взлета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета Рощино в Тюмени.

В Санкт-Петербурге ожидают резервный рейс с пассажирами SSJ100 из Тюмени к 22:30, рассказал агентству представитель управляющей компании аэропорта ООО «Воздушные ворота северной столицы».