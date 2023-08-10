10 августа 2023, 18:34
Несколько дорог в Новой Москве перекроют из-за велогонки
Несколько дорог в ТиНАО Москвы закроют 12 августа из-за велогонки «Cyclingrace: Кленово»
Участки нескольких дорог в районе нескольких деревень в ТиНАО Москвы закроют 12 августа с 09:00 до 14:00. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.
Закрытие участка будет связано с проведением велогонки «Cyclingrace: Кленово». Проезд будет недоступен в районе деревень Жохово, Починки Мешково, Маврино и Чернецкое.
Дептранс Москвы
В ведомстве порекомендовали заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытий.
Ранее стало известно, что Октябрьский проспект в Люберцах перекроют до сентября.
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