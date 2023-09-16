Транспорт 16 сентября 2023, 08:43 Несколько десятков авиарейсов задержали в московских аэропортах утром 16 сентября Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали рейсы утром 16 сентября Unsplash

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В столичных аэропортах утром в субботу, 16 сентября, задержали 40 рейсов, еще четыре отменили. Об этом сообщил портал Яндекс.Расписания.

Больше всего задержек рейсов пришлось на аэропорт Домодедово — 24 самолета. Также один авиарейс там пришлось отменить.

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Чуть меньше задержек в аэропорту Шереметьево — 13 самолетов и обошлось без отмен. Три рейса отменили в аэропорту Внуково, еще три рейса пришлось задержать.

Последний раз массовые задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях Москвы происходили в начале сентября, однако причины ограничений тогда не назывались. 3 сентября было задержано или отменено более сорока рейсов.