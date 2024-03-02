Транспорт 02 марта 2024, 11:18 Несколько авиарейсов задержали в Екатеринбурге Туман стал причиной задержки нескольких авиарейсов в Екатеринбурге РИА «Новости»

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В Екатеринбурге утром 2 марта задержали несколько авиарейсов из-за густого тумана. Об этом сообщило издание E1.RU.

По информации источника, прибывающие в аэропорт Кольцово самолеты перенаправляют в Челябинск и Пермь.

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«Все задерживается в аэропорту наглухо. Не принимают рейсы, самолеты из Барнаула и Иркутска ушли в Пермь, наш порт их не принял. Кто-то летел из Москвы, кружились над Екатеринбургом два часа, в итоге в Челябинске сели», — рассказали пассажиры.

По данным на онлайн-табло, как минимум семь вылетов из Екатеринбурга в настоящее время задерживаются. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что аэропорт работает в штатном порядке.

Ранее летевший из Санкт-Петербурга в Сочи борт авиакомпании «Россия» по техническим причинам вернулся в аэропорт Пулково спустя несколько десятков минут после вылета.