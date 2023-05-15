Транспорт 15 мая 2023, 10:43 Несколько авиакомпаний из России подали Грузии заявки на запуск прямых рейсов Авиакомпании России подали в Агентство гражданской авиации Грузии заявки на полеты piqsels

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Российские авиакомпании подали заявки на организацию прямых рейсов в Грузию. Разрешения получат те из них, что не попали под действие санкций, заявило на своем сайте Агентство гражданской авиации.

«Сегодня Агентство гражданской авиации Грузии получило заявки от нескольких авиакомпаний на регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией», — заявили в ведомстве.

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Специалисты рассмотрят каждую заявку, изучат санкционный статус авиакомпаний и их самолетов. В агентстве предупредили, что рейсы разрешат только тем перевозчикам и воздушным судам, которые не подпали под международные ограничения. Грузинские специалисты начали изучать опыт стран, которые поддержали санкции, но сохранили прямое воздушное сообщение с Россией.

Запуск прямых рейсов в Грузию анонсировала авиакомпания «Азимут». Евросоюз призвал грузинское правительство ради безопасности не пускать на свою территорию российские самолеты — их лицензионное обслуживание прекратили в 2022 году. США пригрозили санкциями компаниям в местных аэропортах, которые согласятся работать с этими воздушными судами.