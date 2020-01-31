Нервов больше, а нарушители те же. Новые штрафы только напугают водителей

«Глобально на снижение аварийной ситуации нововведения не повлияют. Потому что и сегодня любой из штрафов, который только существует, достаточно серьезно бьет по карману автолюбителей. Я все-таки соотносил бы прежде какие-то доходы населения с суммой штрафа. Это, конечно, одна сторона медали. Бесспорно, это только усилит страх людей перед нарушением скоростного режима. Но при этом, как говорится, смотри пункт первый», — оценил предложения Минюста Хайцеэр.

Когда Госдума, а за ней государство хочет повысить штрафы, чиновники и депутаты прежде всего думают не о безопасности дорожного движения и не о жизнях людей, а о пополнении кошелька государства. Ведь чтобы выплачивать пенсии и пособия, нужны деньги.

«Собираемость штрафов растет. На 2018 год это было порядка 90 миллионов штрафов, сейчас 104, кажется, миллиона. Это вводит водителей в состояние нервозности. То есть нервозность повысится, а количество нарушителей — оно не принципиально уменьшится», — добавил автоэксперт.

По его мнению, на злостных нарушителей никак не повлиять. А на дорогах все больше людей, которые просто нервничают, потому нарушают правила. Карательные меры должны предупреждать правонарушения. Но при этом важно правильно устанавливать знаки, делать логичную разметку, правильно вешать камеры, которые предупреждают об аварийном участке. Если стоит камера — значит, здесь опасно, здесь действительно нельзя нарушать.

«А сегодня у нас главная тема номер один — это сколько денег мы соберем в бюджет посредством штрафов. Или сколько мы соберем государству, а какая-то часть за обслуживание частного прибора попадет в карманы определенных людей. И все это глобально на безопасность дорожного движения не повлияет, а повлияет только на раздражение людей, находящихся за рулем, а может, даже уменьшит количество машин, которые выезжают на дороги», — предрек Хайцеэр.