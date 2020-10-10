«Непонятно, где газон, а где обочина»: эксперт рассказал, чем регионам обернется введение штрафов за парковку

Введение штрафов за парковку на газонах может стать проблемой для большинства регионов России. Ведь не все города так хорошо благоустроены, как Москва или область. Автомобилисты попросту не видят, где начинается газон и заканчивается обочина.

Об этом в интервью Nation News рассказал автоэксперт Петр Баканов.

«Достаточно приехать в любой российский город и убедиться, что там творится полный кошмар: нет бордюрных камней, газоны вытоптаны, обочины не обозначены. В связи с этим, возникает проблема для многих автомобилистов — становится непонятно, где газон, а где обочина», — рассказал он.

Поэтому Баканов предположил, что сначала властям надо заняться благоустройством регионов, а потом уже вводить ограничения. Тем более, что для юридических лиц сумма штрафа может достигать 300 тысяч рублей и при нынешних условиях это может обернуться кошмаром, уверен эксперт.

Тем не менее эксперт отметил, что введение штрафов поможет отучить автомобилистов ставить машину на детской площадке, например. Главное — чтобы в городах были оборудованы паковочные места.

Ранее стало известно, что за парковку на газоне россиян могут начат штрафовать. За это правонарушение придется отдать до трех тысяч рублей.