«Непонятно, где газон, а где обочина»: эксперт рассказал, чем регионам обернется введение штрафов за парковку
Об этом в интервью Nation News рассказал автоэксперт Петр Баканов.
«Достаточно приехать в любой российский город и убедиться, что там творится полный кошмар: нет бордюрных камней, газоны вытоптаны, обочины не обозначены. В связи с этим, возникает проблема для многих автомобилистов — становится непонятно, где газон, а где обочина», — рассказал он.
Поэтому Баканов предположил, что сначала властям надо заняться благоустройством регионов, а потом уже вводить ограничения. Тем более, что для юридических лиц сумма штрафа может достигать 300 тысяч рублей и при нынешних условиях это может обернуться кошмаром, уверен эксперт.
Тем не менее эксперт отметил, что введение штрафов поможет отучить автомобилистов ставить машину на детской площадке, например. Главное — чтобы в городах были оборудованы паковочные места.
Ранее стало известно, что за парковку на газоне россиян могут начат штрафовать. За это правонарушение придется отдать до трех тысяч рублей.