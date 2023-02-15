Транспорт 15 февраля 2023, 13:53 Неполадки в IT-системе заблокировали рейсы немецкой авиакомпании Lufthansa Focus: рейсы Lufthansa задержали из-за сбоя в IT-системе регистрации и посадки Unsplash

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Самолеты Lufthansa застряли в аэропортах. Из-за сбоя в IT-системе немецкая авиакомпания не смогла рассадить пассажиров, рассказал сайт Focus Online.

Неполадки начались 15 февраля: перестала работать система регистрации и посадки. В компании до сих пор не смогли найти причину и оценить масштабы проблемы.

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Авиадиспетчерская служба решила не сажать самолеты Lufthansa во Франкфурте-на-Майне из-за угрозы столпотворения, а отправила их в Нюрнберг, Кельн и Дюссельдорф.

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Внутренние рейсы отменили, остальные задержали. Тем, кто не успел вылететь, предложили поехать на поездах или дождаться возобновления полетов. Пассажиров не смогли даже рассадить по самолетам, так как авиакомпания лишилась важных данных.

Другой крупный сбой в IT-системе SITA для авиаперевозчиков произошел в июне 2018 года. Тогда в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили 24 рейса. Даже после возобновления работы регистрацию проводили с задержками.