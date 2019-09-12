Неотвратимое электрическое будущее: во Франкфурте открылся автосалон International Motor Show IAA

Во Франкфурте открылся автосалон International Motor Show IAA. Выставка сделала очевидной две тенденции автомобильного мира. Компании-производители все реже участвуют в подобных выставках, а будущее у автопрома, скорее всего, будет электрическим.

Местные производители, уточнила газета «Известия», традиционно играют во Франкфурте главные роли. Например, у Mercedes-Benz на выставке — самое большое пространство. Даже концерн VW со всеми брендами занял меньше места.

На автосалон привезли своих «железных коней» и китайцы. Для галочки приехала самая роскошная марка страны — Hongqi. А премиальный бренд Wey компании Great Wall Motors, способен составить конкуренцию европейцам своими купеобразными кроссоверами.

Наиболее интересно оформила свой стенд Audi, чей AI: Trail больше похож на луноход, чем на обычную машину. У автомобиля электромобильная компоновка с батареей на полу и четыре электродвигателя у колес. Кузов AI: Trail выполнен с короткими свесами и большими площадями остекления.

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О неотвратимости электрического будущего зрителям рассказала топ-менеджер компании Хильдегард Вортманн, выехав к собравшимся на самокате. Ожидается, что в 2020 году с конвейера Audi сойдут еще три электромобиля.

Еще одной премьерой концерна стал Audi RS7 Sportback. Мощность его бензинового мотора достигла 600 лошадиных сил.

Автомобиль мало изменился и по-прежнему радует расширенной колеей, постоянным полным приводом и восьмиступенчатым автоматом. Маневренность и управляемость на больших скоростях улучшены полноуправляемым шасси. До 100 километров в час машина разгоняется всего за 3,6 секунды и может достигать максимальной скорости в 300 километров в час.

Планируется, что RS7 Sportback обязательно привезут в Россию, как и другие премьеры Audi из Франкфурта.