«Нельзя ездить и не нарушать»: ценам на ОСАГО предрекли рост из-за новых правил расчета стоимости

Введение индивидуальных тарифов на ОСАГО, когда для аккуратных водителей цена полиса будет ниже, чем для нарушителей, приведет только к повышению цен для большинства автомобилистов. Ездить в городе и не нарушать правила невозможно. Об этом в беседе с «360» заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Он отметил, что любая страховая компания прежде всего коммерческое предприятие, чья цель — извлечение прибыли.

«Это не благотворительная компания, поэтому тарифы повышаются. Для этого, собственно, и делают такое дифференцирование, чтобы при общем подсчете прибыль выросла. То, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчете, — это рассчитано на очень маленькое количество автомобилистов», — заявил эксперт.

По его словам, сегодня нельзя ездить на своем автомобиле и не нарушать правила. Причина заключается в неправильной организации дорожного движения.

Есть парковочное место, а на деле его нет. Потому что один знак противоречит другому. Разметка нанесена не по ГОСТу. Поэтому ты всегда будешь нарушать, а тарифы будут расти Вячеслав Субботин автомобильный эксперт.

Отдельно он отметил тех, кто только недавно сел за руль автомобиля. Обычно для новичков ОСАГО продают по самой высокой цене, потому что у них отсутствует стаж. Но именно такие водители более сконцентрированы и меньше совершают аварий.

«Где-то до трех лет стажа они ездят предельно внимательно, а потом начинают расслабляться», — рассказал Вячеслав Субботин.

Эксперт отметил, что на безопасности дорожного движения дифференциация тарифов никак не скажется, как и повышенные штрафы.

Как напомнило ИА НСН, новые правила оформления ОСАГО в России начали действовать с субботы, 5 сентября. По решению Центробанка теперь водители будут получать персонализированный тариф. Чем аккуратнее водитель водит, тем ниже базовая ставка. Разница для владельцев легковых автомобилей составляет 10% вверх и вниз — от 2471 до 5436 рублей.

Соответствующее указание ЦБ внесено в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, который начал действовать с 24 августа.