Нелегальный рынок такси в России вырос

Согласно исследованию, в прошлом году выдача разрешений на таксомоторную деятельность сократилась на 8% по сравнению с 2017 годом. В 2019 году оно составило 441 тысячу разрешений. В 2017 году - 467 тысяч таких документов.

Аналитики отметили, что доля нелегальных перевозок по стране составляет около 16%. А в некоторых регионах она составила 50%.

Специалисты рассказали, что некоторые компании оформляют водителей как ИП и таким образом уходят от налогов. В качестве примера они привели ситуацию в Калмыкии, где таксистов-ИП почти в три раза больше, чем выданных лицензий.

По подсчетам аналитического центра, федеральный бюджет потерял около шести миллиардов рублей за счет такой теневой деятельности такси.

Известно, что в 2018 году число официально занятых в службах такси составило 584 тысячи работников. Их средний доход достигает 63 тысяч рублей в месяц.

Крупнейшей службой такси на данный момент признали «Яндекс.Такси», она составляет 27% рынка.

По мнению специалистов службы «Яндекс.Такси», прогноз роста рынка такси должен учитывать замещение личного транспорта. Именно этот фактор они сочли стимулом к высоким темпам роста спроса на такси, общественный транспорт и каршеринг на ближайшие годы.

Для решения проблемы нелегальных перевозок специалисты предложили ввести статус самозанятых для таксистов.