Некоторых водителей обяжут сдавать анализы для получения медсправки

Водителям, у которых изъяли права за вождение в нетрезвом виде или из-за отказа проходить медосвидетельствование, придется сдавать анализы для получения медицинской справки в обязательном порядке. Новые правила вступят в силу в марте 2022 года. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

«Ранее после лишения прав, делая медицинскую справку, автомобилист ее получал в общем порядке. Не сдавал анализ крови и другие определенные анализы», — напомнил эксперт.

Но теперь при лишении прав за вождение в нетрезвом виде или отказе от прохождения экспертизы автомобилисту все-таки придется эти анализы сдать.

Солдунов подчеркнул, что для законопослушных водителей принципиально ничего не поменяется. Но если врач на медкомиссии обнаружит у проверяемого признаки алкоголизма и наркомании, то его могут направить на сдачу таких анализов.

Специалист объяснил, что речь идет о явных клинических сигналах. Например, об исколотых или трясущихся руках. Обследование также придется пройти получающим водительское удостоверение впервые.

Сами справки тоже поменяются. По информации Минздрава, в них будет указано, из-за чего человеку проводили медосвидетельствование.