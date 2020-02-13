Некоторые известные железнодорожные станции переименуют
Представители Московской железной дороги рассказали, что изменятся названия у 14 железнодорожных станций. Речь идет о платформах, которые войдут в состав МЦД. Об этом сообщило издание «Подмосковье сегодня».
По данным сайта «Дни.ру», «Ржевская» станет «Рижской», а «Люблино» — «Кубанской». Некоторые станции получат названия смежных станций метрополитена. Например, «Новая» Казанского направления превратится в «Авиамоторную», «Фрезер» — в «Андроновку», а «Карачарово» на Горьковском направлении переименуют в «Нижегородская».