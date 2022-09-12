Нехватка охранников привела к отмене рейсов в аэропорту Амстердама | 360°

Транспорт 12 сентября 2022, 16:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Нехватка охранников привела к отмене рейсов в аэропорту Амстердама Аэропорт Амстердама призвал перевозчиков отменить рейсы из-за нехватки охранников unsplash.com

Читать 360tv в

Большое количество пассажиров привело к столпотворению в аэропорту Схипхол в столице Нидерландов. Воздушная гавань призвала перевозчиков отменить часть рейсов с 16:00 до 23:00 из-за нехватки сотрудников службы безопасности. Об этом говорится в официальном сообщении аэропорта.

В воздушной гавани отметили, что уже попросили у охранных компаний выделить дополнительные силы, но пока эту просьбу не выполнили.

Реклама

«В связи с нехваткой сотрудников службы безопасности и скоплении пассажиров в зоне вылета 3 Схипхол попросил несколько авиакомпаний отменить некоторые рейсы сегодня, с 16:00 до 23:00», — говорится в сообщении.

Реклама

В воздушной гавани отметили, что делают все возможное, чтобы все пассажиры смогли улететь вовремя. Но есть вероятность, что часть людей опоздает на свои рейсы из-за длительного ожидания при прохождении досмотра. Всем, кто столкнется с такой ситуацией, аэропорт пообещал выплатить компенсацию.

Издание Aviation 24 со ссылкой на профсоюз Схипхола сообщило, что сокращение количества персонала связано с отменой выплаты дополнительной надбавки в размере 5,25 евро в час. Деньги сотрудникам выплачивали в июле и августе, но с сентября выплату отменили. Поэтому часть сотрудников службы безопасности уволились и начали искать другое место работы.

0 0 0 0 0 0