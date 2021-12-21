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    21 декабря 2021, 17:24

    Нефтеналивной танкер «Владимир Виноградов» прошел испытания на судоверфи «Звезда»

    Анастасия Максимовских, Полина Петухова

    Танкер «Владимир Виноградов», спущенный на воду на судоверфи «Звезда», успешно прошел ходовые испытания. Согласно заключению специалистов, скоростные характеристики в норме, управлять судном можно во всех режимах. Тест-драйв позади, и скоро танкер сможет отправиться в море.

    Нефтеналивной танкер «Владимир Виноградов» прошел испытания на судоверфи «Звезда»

    «Владимир Виноградов» является нефтеналивным танкером типа «Афрамакс». Впереди последний этап — передача судна заказчику.

    «Перед запуском двигателя была произведена центровка, наладка, проверка всех механизмов, сигнализаций, всех систем — топливной, воздушной, системы охлаждения и многих других. В этом участвовал весь сдаточный экипаж, а также заводские рабочие. Судно уже может выполнять свои функции, может быть на ходу и участвовать в перевозке важных грузов», — отметил старший механик сдаточной команды Антон Некрал.

    Нефтеналивной танкер «Владимир Виноградов» прошел испытания на судоверфи «Звезда» | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Предшественник «Владимира Виноградова» — «Владимир Мономах» — уже передан Роснефтьфлоту и работает в море. «Афрамаксы» нового поколения нужны для транспортировки нефти в неограниченном районе плавания. Суда не только мощные, но и экологичные — главная и вспомогательная энергетические установки работают как на традиционном топливе, так и на сжиженном природном газе.

    Нефтеналивной танкер «Владимир Виноградов» прошел испытания на судоверфи «Звезда» | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Судостроительный комплекс «Звезда» — масштабная работа. По поручению президента дальневосточную верфь строит консорциум инвесторов во главе с «Роснефтью». В портфеле заказов — свыше шестидесяти судов. Среди них не только «афрамаксы», но и газовозы, суда снабжения и самый мощный в мире ледокол «Лидер».