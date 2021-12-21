Нефтеналивной танкер «Владимир Виноградов» прошел испытания на судоверфи «Звезда»

Танкер «Владимир Виноградов», спущенный на воду на судоверфи «Звезда», успешно прошел ходовые испытания. Согласно заключению специалистов, скоростные характеристики в норме, управлять судном можно во всех режимах. Тест-драйв позади, и скоро танкер сможет отправиться в море.

«Владимир Виноградов» является нефтеналивным танкером типа «Афрамакс». Впереди последний этап — передача судна заказчику.

«Перед запуском двигателя была произведена центровка, наладка, проверка всех механизмов, сигнализаций, всех систем — топливной, воздушной, системы охлаждения и многих других. В этом участвовал весь сдаточный экипаж, а также заводские рабочие. Судно уже может выполнять свои функции, может быть на ходу и участвовать в перевозке важных грузов», — отметил старший механик сдаточной команды Антон Некрал.

Источник фото: телеканал «360»

Предшественник «Владимира Виноградова» — «Владимир Мономах» — уже передан Роснефтьфлоту и работает в море. «Афрамаксы» нового поколения нужны для транспортировки нефти в неограниченном районе плавания. Суда не только мощные, но и экологичные — главная и вспомогательная энергетические установки работают как на традиционном топливе, так и на сжиженном природном газе.

Источник фото: телеканал «360»

Судостроительный комплекс «Звезда» — масштабная работа. По поручению президента дальневосточную верфь строит консорциум инвесторов во главе с «Роснефтью». В портфеле заказов — свыше шестидесяти судов. Среди них не только «афрамаксы», но и газовозы, суда снабжения и самый мощный в мире ледокол «Лидер».