Московские автобусы, электробусы, трамваи и троллейбусы с 1 марта останутся без беспроводного интернета. Причиной стало недовольство жителей. Первый гортранспорт с беспроводным интернетом появился в Москве в 2016 году.

Как рассказали в ГУП «Мосгортранс», к этому моменту услуга беспроводного доступа к интернету перестала удовлетворять пользователей. По этой причине ее отключат совсем. В ближайшее время в Мосгортрансе подготовят обновленные требования к сервису, в том числе с учетом мнения пассажиров. Для этого проведут опросы, по результатам которых и сформируют техзадание для модернизации ставшего уже привычным сервиса.

«Рынок телекоммуникаций в крупных мегаполисах непрерывно развивается. За пять лет требования к работе городского интернета изменились. Сегодня Wi-Fi в наземном транспорте менее востребован, чем, к примеру, в метро, — пассажиры больше пользуются мобильным интернетом», — объяснили столичные транспортники.

По словам директора по информационным технологиям ГУП «Мосгортранс» Павла Кровякова, обновленная услуга будет отвечать всем самым современным требованиям. На ее модернизацию отвели приблизительно полгода. Первыми новое оборудование получат магистральные маршруты, которые соединяют центр Москвы с окраинами и спальными районами.