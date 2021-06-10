«Не все водители реалисты»: в Госдуме оценили предложение об отмене ТО для легковушек

МВД предложило разрешить автовладельцам проходить техосмотр по желанию. Отмена обязательного ТО скрывает как плюсы, так и минусы, считает депутат Госдумы Александр Старовойтов.

«Если дальше у нас техосмотр будет точно таким же, каким он у нас был все последние годы, то есть никаким и формальным, когда у всех были бумажки техосмотра, но никто его не проходил. В таком виде и в такой форме техосмотр, конечно, никому не нужен», — пояснил депутат «360».

Он добавил, что относится к предложению ведомства 50 на 50. Многие граждане являются достаточно внимательными к своим автомобилям и содержат их в хорошем техническом состоянии.

«Они отдают отчет тому, что это вопрос их жизни и других участников движения. Но увы, мы с вами прекрасно понимаем, что не все участники дорожного движения такие реалисты, которые понимают, что на дорогу выезжать, как говорят в простонародье, на ведре с болтами — неправильно», — отметил Старовойтов.

По его словам, если МВД провело аналитику и уверено в правильности данного решения, то тогда действительно лучше сделать ТО добровольным.

«Успокаивает то, что это не касается коммерческого транспорта: такси, грузоперевозчиков и так далее. Но все равно у меня отношение 50 на 50. Вижу в этом рациональное зерно, вижу в этом и минусы», — сказал депутат.

Старовойтов подчеркнул, что новое правило не повлияет на ситуацию на дорогах ни в худшую, ни в лучшую сторону. Сейчас просто нельзя проконтролировать легальность техосмотров, которые проводились все это время.

«За последние годы мы вообще не видели легальность техосмотров. У всех, у кого они должны были быть, они были, но никто их фактически не проходил, в каком бы состоянии транспортное средство ни было», — рассказал он.

Депутат напомнил, что не так давно ведомство сообщало о планах создать базу для фиксации всех техосмотров. По его словам, непонятно, зачем нужно было говорить об этом, чтобы в итоге отказаться от ТО. Но Старовойтов предположил, что, возможно, пресса не освещала какие-то промежуточные решения, поэтому сложно понять всю логику рассуждений.