«Не вижу никаких препятствий для применения этого транспорта в туристических целях и на закрытых территориях», — отметил специалист.

По его словам, аэротакси — это аналогия современных наземных беспилотников. Архиреев счел развитие этого направления правильным и нужным.

«Иначе весь мир придет в то будущее, где России вновь не окажется», — добавил собеседник информагентства.

Отмечается, что компания «Ховер» намерена презентовать серийную модель дрона-такси уже в этом году, а их использование возможно уже через четыре года.