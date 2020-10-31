Названы вредные для двигателя привычки водителей

Основная дурная привычка, которая вредит двигателю, — это экономия на запчастях и расходниках. Дешевая охлаждающая жидкость быстро закипает — и движок перегревается.

Специалисты настоятельно советуют не забывать прогревать двигатель: загустевшее масло увеличивает трение узлов, и агрегат может выйти из строя. Многие водители не следят за уровнем масла — и очень зря. Его должно быть в двигателе всегда нужное количество.

Двигатель прослужит дольше, если водитель будет объезжать глубокие лужи, так как вода может попасть в цилиндр и мотор сломается. Еще одной вредной для двигателя привычкой является его мытье. Чистоту под капотом лучше доверять профессионалам, которые закроют все чувствительные к воде узлы. В противном случае после очередной дилетантской мойки машина просто не заведется.

Это очень ответственная процедура, за которую берутся не на всех мойках.