Названы три сценария выпуска новых автомобилей на заводе «Москвич»

Разработка нового автомобиля на заводе «Москвич» может пойти по трем возможным сценариям. Об этом «360» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Самым простым вариантом он назвал замену шильдика (заводской таблички — прим. ред.) Renault.

«Если все пойдет по самому простому короткому сценарию, <…> то, действительно, в конце этого года, если все совпадет, пазл соберется, мы увидим перелицованный Renault, который будет называться „Москвичом“», — сказал Кадаков.

Такое возможно при наличии необходимых комплектующих, согласии французской корпорации и, возможно, ее помощи. Создание машины с чистого нуля займет, по оценке эксперта, от пяти до семи лет.

«Если пойдем по самому сложному пути — берем машину и разрабатываем с чистого листа, ищем комплектующие, проектируем двигатель и все остальное, — это перспектива пяти-семи лет», — уточнил Кадаков.

Он не исключил и компромиссного решения вопроса. Например, покупку готовой платформы для будущего автомобиля.

«В обиходном понимании это днище автомобиля с подвеской, трансмиссией, двигателем, на которое нужно только „натянуть“ дизайн и сделать интерьер. Это перспектива двух-трех лет. Может, четырех», — заключил главный редактор журнала «За рулем».

Правительство Москвы отмечало, что завод «Москвич» представит новую разработку автомобиля до конца 2022 года. Российские активы группы Renault перешли в собственность государства.