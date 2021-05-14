Названы сроки запуска в метро Москвы оплаты проезда с помощью лица

В московской подземке оплату проезда с помощью лица запустят к концу года. Face Pay появится на всех станциях метрополитена. Об этом заявили московские власти.

«До конца года мы хотим запустить Face Pay на всех без исключения станциях», — сообщил в интервью РИА «Новости» заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тестирование системы оплаты с помощью лица сейчас проходит на нескольких станциях московского метро. В нем принимают участие сотрудники подземки и партнеры сервиса, которые вошли в состав тестовых фокус-групп. По словам Ликсутова, они передали биометрические данные и привязали банковскую карту или тройку, с которой при проходе через турникет списываются деньги.

Тест новой системы проходит у боковых турникетов, сообщил заммэра. Владельца тройки или банковской карты она узнает и всего за 1,5 секунды списываются деньги.

«Вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего», — добавил Ликсутов.

Заммэра отметил, что Face Pay не заменит остальные способы оплаты. Власти столицы лишь предоставят москвичам еще один вариант, который может стать для них более удобным, чем остальные.