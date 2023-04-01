Транспорт 01 апреля 2023, 00:18 Названы сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Нева» Минтранс: запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Нева» запланирован на конец июня РИА «Новости»

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Запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Нева» запланирован на конец июня 2023 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Минтранса России Виталия Савельева.

По его словам, в июне запланировано создание цифрового двойника дорожной инфраструктуры участков автомобильной дороги М-11, за исключением обхода Твери.

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«В конце июня запланирован запуск движения высокоавтоматизированных транспортных средств на этой же трассе М-11 „Нева“», — сказал Савельев.

Для этого проекта у «Камаза» в феврале произвели два беспилотных грузовика из запланированных пяти. У автомобилей четвертый уровень автономности: в салоне машине будет присутствовать водитель. Беспилотники будут перевозить коммерческие грузы, отмечал в разговоре с агентством заместитель генерального директора компании Михаил Матасов.

Старт беспилотных грузоперевозок, как напомнил Савельев, пройдет в рамках экспериментального правового режима. На трассе М-11 «Нева» он вступил в силу в конце 2022 года.

«Наша цель, во-первых, проанализировать этот опыт при принятии закона о беспилотниках, а во-вторых, масштабировать этот опыт на весь костяк транспортных коридоров, в первую очередь — трассу М-12», — сказал глава Минтранса России.

Как заявлял ранее замминистра экономического развития Максим Колесников, эксперимент с движением беспилотных грузовиков поможет ускорить развитие подобного транспорта в России. Эта программа станет уже четвертой по беспилотникам, для использования которых применили механизм ЭПР. Как поясняли в Минэкономразвития, беспилотные грузовики помогут сократить время доставки грузов. Такой вид транспорта позволит сделать перевозки более экологичными и исключат влияние человеческого фактора.