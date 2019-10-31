Названы сроки утверждения скоростного режима на трассах до 130 км/ч

На автомагистралях в России сейчас установлены скоростные ограничения до 110 километров в час.

Увеличение лимита скорости на платных трассах признали безопасным Подробнее

В пресс-службе отметили, что проект стандарта устанавливает только общие требования по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, потребительским свойствам и транспортно-эксплуатационным качествам скоростных автодорог и автомагистралей.

«Разработчиком стандарта является ФАУ „Росдорнии“, утверждение проекта стандарта запланировано в конце декабря 2019 года», — добавили в пресс-службе Росстандарта.

В ведомстве также отметили, что по ГОСТу допускается устанавливать повышенный скоростной режим на автодорогах только при условии соблюдения всех требований по безопасности дорожного движения.

Новый стандарт будет носить рекомендательный характер, ранее сообщали в Росавтодоре.