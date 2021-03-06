Названы сроки составления графика расширения БАМа и Транссиба

Подробный график строительства по расширению БАМа и Транссиба до 2024 года составят к 11 марта. Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

«Нами уже 3 марта этого года совместно с РЖД подготовлен план распоряжения правительства РФ об утверждении этапов строительства и параметров расширения БАМа и Транссиба до 2024 года включительно. Сейчас готовится приложение к данному распоряжению. <…> Закончить эту работу планируется 11 марта», — приводит ТАСС слова Савельева на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

Глава Минтранса добавил, что график передадут на согласование в федеральные органы. После этого его внесут в правительство на утверждение.

Весной 2019 года Счетная палата уличила РЖД в срыве сроков модернизации БАМа и Транссиба. Тогда не выполнили план по увеличению пропускной способности на 17 участках железнодорожных магистралей.