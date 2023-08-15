Транспорт 15 августа 2023, 20:06 Названы сроки первого полета обновленного самолета SSJ-New Глава ОАК Слюсарь анонсировал первый полет обновленного нового SSJ в сентябре Викимедиа

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Первый полет обновленного самолета Sukhoi Superjet-New (SSJ-New) пройдет в сентябре этого года. Такой анонс в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что в новой версии самолета пока не все системы российские. Но их замену уже готовят.

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«Все системы уже разрабатываются, но не все на этот самолет установлены. И первый вылет самолета, который мы ожидаем в сентябре, 100% полностью российской [компонентной базой] не будет оснащен», — заявил Слюсарь.

Глава ОАК добавил, что серийные поставки SSJ-New начнутся в 2024 году. Всего корпорация планирует выпустить 20 самолетов по контрактам с перевозчиками.

Пресс-служба Ростеха ранее сообщала, что первый опытный образец самолета SSJ-New уже передали для проведения испытаний. Но он пока оснащен двигателями SaM146 совместного производства России и Франции. На отечественные двигатели ПД-8 переведут второй опытный образец самолета.

Об оснащении обновленного самолета SSJ российскими двигателями ПД-8 в конце марта объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что аэродинамические испытания нового борта завершились еще в прошлом году.