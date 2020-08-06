«Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года», — приводит агентство слова замминистра.

Собеседник добавил, что на четвертый год эксплуатации ВСМ между Москвой и Петербургом пассажиропоток составит 23,3 миллиона человек. Магистраль выйдет на самоокупаемость в 2027 году, а прибыль начнет приносить в 2031-м, пишет «Газета.ru». Грузовые поезда по ВСМ ходить не будут — она предназначена только для перевозки пассажиров.

Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года поддержал идею строительства высокоскоростной магистрали, которая свяжет Москву с Санкт-Петербургом. Изначально строительство ВСМ оценивали в 1,5 триллиона рублей. Позже сумма выросла до 1,7 триллиона рублей.

Проектирование планируют завершить в 2023 году. Направление «Москва — Санкт-Петербург» в России является одним из самых популярных для поездок на железнодорожном транспорте.