Названы сроки начала производства российского электромобиля

Серийное производство российского электромобиля Zetta запланировано запустить в первом квартале 2020 года. По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, сертификация машины вышла на финальный этап.

«Мне коллеги докладывали, что она находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — заявил министр. Его слова процитировал ТАСС.

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Министр промышленности и торговли ранее обсудил с представителями АО «АВТОВАЗ» и ЗАО «Рено Россия» перспективы дальнейшего развития автомобильной промышленности в России, сообщили в пресс-службе ведомства. Также были обсуждены меры государственного стимулирования отрасли.

В ходе встречи стороны обсудили работу над новыми мерами государственной поддержки автомобильной отрасли, перспективы рынка новых автомобилей в России на 2020 год. Стороны отметили положительную динамику и потенциал развития автомобильной промышленности в России за последние годы.