Транспорт 28 апреля 2023, 16:38 Названы способы выявить некачественный мотор у автомобиля Журнал «За рулем»: стук гидрокомпенсаторов должен насторожить покупателя автомобиля

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Чтобы не приобрести автомобиль с «убитым» мотором, важно обратить внимание на несколько признаков. Эксперты журнала «За рулем» рассказали, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщила Neva.Today.

По словам специалистов, важно обратить внимание на звук мотора. Насторожить должен стук гидрокомпенсаторов, поршней, цепи привода ГРМ. Кроме того, нехорошим признаком является шипение воздуха.

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Перед покупкой машины на вторичном рынке нужно осмотреть полость головки блока цилиндров. На ней не должно быть закоксовавшегося масла.