Названы способы снизить расходы на машину | 360°

Транспорт 06 сентября 2022, 13:58 (обновлено: 06 сентября 2022, 15:10) Поделиться Telegram

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Viber Названы способы снизить расходы на машину Автоэксперт Кадаков: траты на машину можно снизить за счет топлива и техобслуживания

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Автоэксперт Максим Кадаков перечислил способы, которые помогут снизить расходы на автомобиль. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, можно немного сэкономить на топливе, если водить аккуратнее. Также можно уменьшить траты за счет техобслуживания, но следует делать это с осторожностью.

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«Главное, чтобы экономия не переросла во что-то серьезное, потому что, когда народ начинает откровенно кроить, это очень часто оборачивается каким-то нехорошим процессом», — заключил эксперт.

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Ранее автоэксперт Виктор Мартыненко рассказал, как поступить, если машина сломалась в глухой местности. В первую очередь следует не поддаваться панике, сообщил он.

Лучше всего оставить машину и пойти вдоль трассы в обратном направлении. В итоге удастся дойти до людной местности.

Также следует заранее подготовиться к непредвиденным ситуациям и оповестить близких людей о маршруте.

«В идеале в одного лучше не выезжать, потому что какая-то помощь может понадобиться», — заключил Мартыненко.

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