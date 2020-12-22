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    22 декабря 2020, 15:58

    Названы способы определить недолив бензина на заправке

    Дарья Морозова

    Директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов рассказал, как определить недолив бензина на заправке. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
    Названы способы определить недолив бензина на заправке

    По данным сайта «Утро.ру», что для определения объема топлива используется специальное приспособление — мерник. Обычно оно есть на каждой заправке и его могут использовать клиенты.

    «Говоря про недолив, на каждой АЗС, не только нашей, должен быть поверенный мерник. Если клиент хочет проверить, он может попросить и ему нальют мерник с любого пистолета, и объем розданного топлива на колонке должен совпадать с тем, что находится в мернике», — пояснил Маслов.

    Кроме того, эксперт прокомментировал тезис, что бензин Аи-92 безопаснее для автомобиля. Маслов рекомендовал слушать в этом вопросе автопроизводителей и заливать именно то топливо, которое по их словам оптимально для машины.

    Ранее доцент МАДИ Лев Зиманов рассказал, стоит ли прогревать авто зимой или от этого можно отказаться.

    Зиманов напомнил о рекомендации некоторых экспертов не разогревать машину из-за дополнительных выбросов выхлопных газов в атмосферу. Он посоветовал автомобилистам, которым не терпится отправиться в путь, двигаться через нескольких секунд после запуска. При этом надо ехать аккуратно и не увеличивать нагрузку на движок.