Названы способы определить недолив бензина на заправке

По данным сайта «Утро.ру», что для определения объема топлива используется специальное приспособление — мерник. Обычно оно есть на каждой заправке и его могут использовать клиенты.

«Говоря про недолив, на каждой АЗС, не только нашей, должен быть поверенный мерник. Если клиент хочет проверить, он может попросить и ему нальют мерник с любого пистолета, и объем розданного топлива на колонке должен совпадать с тем, что находится в мернике», — пояснил Маслов.

Кроме того, эксперт прокомментировал тезис, что бензин Аи-92 безопаснее для автомобиля. Маслов рекомендовал слушать в этом вопросе автопроизводителей и заливать именно то топливо, которое по их словам оптимально для машины.

Ранее доцент МАДИ Лев Зиманов рассказал, стоит ли прогревать авто зимой или от этого можно отказаться.

Зиманов напомнил о рекомендации некоторых экспертов не разогревать машину из-за дополнительных выбросов выхлопных газов в атмосферу. Он посоветовал автомобилистам, которым не терпится отправиться в путь, двигаться через нескольких секунд после запуска. При этом надо ехать аккуратно и не увеличивать нагрузку на движок.