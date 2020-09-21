Названы способы экономии на транспортном налоге в России

При расчете налога на машину значительную роль играет мощность двигателя. Так, если в документах указано, что показатель менее 100 лошадиных сил, то применяется наименьшая ставка. Заплатить немалую сумму придется тем, у кого двигатель мощнее 250 «лошадок», а цена транспортного средства превышает три миллиона рублей.

Помимо прочего, что в зависимости от региона, размер суммы налога может ощутимо отличаться. Местные власти сами устанавливают «цены». Зарегистрировав машину в Оренбургской области, владелец не будет ничего платить, если двигатель слабее 100 лошадиных сил.

В Свердловской и Калининградской областях для этой категории авто применяется ставка в размере 2,5 рубля за одну «лошадь». В столице показатель равен 12 рублям, в Санкт-Петербурге он составляет 24 рубля.

Вместе с тем поставить на учет автомобиль в более «выгодном» регионе не получится, если у человека нет там постоянной регистрации.