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    21 сентября 2020, 13:10

    Названы способы экономии на транспортном налоге в России

    Полина Петрова

    Российские водители обязаны каждый год платить транспортный налог. О способах сократить сумму платежа рассказали журналисты РИА ФАН.
    Названы способы экономии на транспортном налоге в России

    При расчете налога на машину значительную роль играет мощность двигателя. Так, если в документах указано, что показатель менее 100 лошадиных сил, то применяется наименьшая ставка. Заплатить немалую сумму придется тем, у кого двигатель мощнее 250 «лошадок», а цена транспортного средства превышает три миллиона рублей.

    Помимо прочего, что в зависимости от региона, размер суммы налога может ощутимо отличаться. Местные власти сами устанавливают «цены». Зарегистрировав машину в Оренбургской области, владелец не будет ничего платить, если двигатель слабее 100 лошадиных сил.

    В Свердловской и Калининградской областях для этой категории авто применяется ставка в размере 2,5 рубля за одну «лошадь». В столице показатель равен 12 рублям, в Санкт-Петербурге он составляет 24 рубля.

    Вместе с тем поставить на учет автомобиль в более «выгодном» регионе не получится, если у человека нет там постоянной регистрации.

    Новости SMI.FM