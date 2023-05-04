Транспорт 04 мая 2023, 14:14 Названы шесть самых критикуемых руководителей футбольных клубов Футбольные болельщики заявили, что хозяин «Тоттенхэма» Леви мешает развитию команды

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Футбольные болельщики в последнее время все чаще критикуют владельца «Тоттенхэма» Даниэля Леви. По их мнению, именно он своим неправильным руководством мешает развитию команды. Об этом написала «Центральная служба новостей».

Другим футбольным фанатам не нравится владелец «Ньюкасла» Майк Эшли. В СМИ все чаще появляется информация о его скупости и провальной стратегии развития клуба, написал «ПолитЭксперт».

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Среди других имен, которые активно критикуют в спортивной среде, встречается имя руководителя «Валенсии» Питера Лима, упоминается семейство Глейзеров, которые владеют командой «Манчестер Юнайтед», руководитель «Барселоны» Хосеп Бартомеу и Тед Боули, который владеет «Челси».