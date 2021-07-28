Названы самые угоняемые автомобили в 2021 году

За последние полгода в России резко сократилось число угонов автомобилей. Компании по автострахованию отмечают спад на 33% по сравнению с прошлым годом. При этом большинство угонов традиционно отмечено в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом рассказала «Газета.ru»..

На первом месте по статистике угонов стоит кроссовер Hyundai Santa Fe. Также в зоне риска Hyundai Tucson и Creta, Kia Sorento и Sportage, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry и RAV4, Lexus LX и RX и недорогой массовый седан Kia Rio.

«Движение через границы ограничено, и поэтому количество хищений транспортных средств с целью перегона автомобилей за рубеж сократилось. Ожидаем, что после снятия ограничений на пересечение границ количество угонов вырастет», — сообщил гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко.

Жертвами угонщиков чаще всего становятся владельцы более-менее недорогих автомобилей. При этом почти все угоны происходят на парковках у домов в спальных районах. Несмотря на такую положительную статистику, тарифы на страхование меняться не будут. Если рост цен на страховки просто не превысит инфляции, это уже будет успехом для потребителя, заключили эксперты.