Транспорт 17 апреля 2023, 12:55 Названы самые распространенные ошибки при самостоятельной смене шин Автоэксперт Колодочкин заявил о риске подобрать неверный размер шин при замене

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Многие автовладельцы привыкли самостоятельно менять шины. Однако такой подход может быть чреват попаданием в ДТП. Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, на что стоит обратить внимание при замене шин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, перед заменой шин важно оценить состояние колес. Важно определить, подходят ли они для езды.

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«Потому что использовать изношенные колеса крайне опасно. И речь не только об остаточной глубине протектора, но и боковых порезах», — пояснил Колодочкин.

Также стоит внимательно подходить к размеру шин. При неправильном выборе автомобиль может потерять управляемость.