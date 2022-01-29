Названы самые продаваемые через онлайн-магазины машины в 2021 году

Специалисты Autospot.ru рассказали, какие машины чаще всего покупали в России через интернет в 2021 году. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

В топ вошли сразу две китайские модели: Haval F7и — третье место, Chery Tiggo 7 Pro — четвертое. Также седьмое место заняла Lada Vesta.

Первые два места заняли Hyundai Creta и Solaris. Тройку лидеров замкнул корейский автомобиль Santa Fe.

Kia Rio оказался на пятом месте, а Kia K5 — на девятом. Также в десятку вошли автомобили VAG. Polo занял шестое место, а кроссовер Tiguan — восьмое.