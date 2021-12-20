Названы самые популярные занятия россиян в пробках

Российские водители в пробках слушаю радио и сидят в социальных сетях. Такие результаты исследования «Авито Авто» привела газета «Известия».

Эксперты компании провели опрос водителей, чтобы выяснить, сколько времени у граждан уходит на пребывание в предпраздничных пробках. Также они узнали, как люди коротают время в вынужденных простоях.

Выяснилось, что 18% опрошенных проводят в пробке от 1,5 часа до пяти часов за одну поездку, еще 12% тратят на пробки 1-1,5 часа, 20% — от 30 минут до одного часа, 21% — не более 10-30 минут на пробки за поездку.

Когда они вынужденно стоят на дороге, большинство водителей слушают радио или подкасты, а также уделяют внимание аудиокнигам. Такую форму «простоя» выбрали 47% респондентов. Еще 20% проводят время в социальных сетях или говорят по телефону, 10% чистят мессенджеры и электронную почту, 9% играют в игры на смартфоне, 6% смотря кино, 3% — работают или совершают онлайн-покупки, а 2% проводят время с пользой: они учат иностранные языки.

Ранее столичный Дептранс предупредил москвичей о предновогодних пробках с 15 декабря. В последние недели декабря заторы на московских дорогах по вечерам будут достигать максимальных значений в 9-10 баллов. В Дептрансе отметили, что большая нагрузка ожидается именно в вечерний час пик.